В Сасове начался ремонт дворовых территорий

Сейчас у горожан есть возможность ознакомиться с утвержденными дизайн-проектами дворовых территорий и тротуаров по городу.

Общество

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Сасово начались ремонтные работы по ремонту дворовой территории дома №4 по ул.Киевской. В рамках реализации данного проекта до 10 сентября будет произведен ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов ещё 6 дворовых территорий - мкр. «Южный», д.31; д.32; д.34; мкр. «Северный», д.5; д.11; ул.Краснознаменная, д.20.

Около домов №32 мкр. «Южный», №11 мкр. «Северный», и №5 мкр. «Северный» размещены информационные стенды, где содержатся сведения о реализуемом мероприятии. По домам №31,34 мкр. «Южный» и №20 ул.Краснознаменной администрация города ведет процедуру объявления торгов по определению подрядчика.