В Сасове было проведено более 50 новогодних мероприятий

Горожане участвовали в народных гуляниях, смотрели представления, катались на коньках и ходили в кино.

Общество

В новогодние каникулы во всех образовательных учреждениях города Сасово Рязанской области, а также в учреждениях культуры и спорта были проведены разнообразные праздничные мероприятия: театрализованные представления, новогодние утренники, вечера отдыха, концертные и конкурсно-развлекательные программы, спортивные состязания, массовые гуляния и многое другое.

Всего в рамках празднования Нового года было проведено более пятидесяти мероприятий.

В преддверии нового года глава администрации Евгения Рубцова, депутаты Рязанской областной думы Надежда Щукина и Евгений Смольников, депутаты города Сасово, начальник ЗАГСа Ольга Левина поздравили с наступлением Нового года воспитанников Сасовского реабилитационного центра. Детей и всех присутствующих порадовало театрализованное представление «Зимняя сказка для Ёлочки». Дед Мороз, а им в этом году стал, директор центра Виталий Лемихов, вручил всем детишкам такие подарки, о которых они мечтали и просили у Деда Мороза в своих предновогодних письмах. Воплотили в жизнь мечты детей присутствующие на мероприятии почётные гости.

В последний день уходящего года возле главной ёлки города состоялось массовое культурное мероприятие. В первые минуты Нового года, всех присутствующих поздравила глава администрации города Сасово Евгения Рубцова. Затем, в половине второго ночи, небо над Сасовом озарилось многоцветьем праздничного фейерверка. Продолжили праздничное действие Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с другими сказочными героями водили с жителями и гостями города хоровод вокруг ёлки, участвовали в различных конкурсах и фотографировались со всеми желающими.

Во время новогодних выходных самые активные жители города во главе с депутатом Думы города Сасово Сергеем Тишиным заливали новый каток. Эту инициативу поддержали администрация города, управление спорта и молодёжной политики, предприниматели города Сасово Сергей Тишин Сергей – предприятия «ГИБКА» и «ВЕРА» Современные технологии строительства, Вадим Фролов – Зоомагазин «Матроскин», Андрей Макариков – «Grand Line», Игорь Маликов – «ИДЕЯ» Агентство креативных решений, Александр Родин – магазин «На рыбалку с охотой», Борис Балаян – «Домашний мастер», Дмитрий Живоглядов – «ЭкоТермГидро», магазин электроники «Элекс». Помощь в организации заливки катка оказали сотрудники ПЧ 19 – начальник Рустам Девликамов.

По сложившейся традиции, в рождественский день, 7 января в МКЦ состоялась ёлка главы администрации города Сасово, во время которой чествовали отличников учёбы, победителей олимпиад и всевозможных конкурсов. В этот день театральный коллектив «Феникс» показал прекрасную сказку «Золушка». Затем всех гостей праздника поздравили главные новогодние персонажи, а в завершении представления все ребята получили сладкие подарки от главы администрации Евгении Рубцовой.

В период зимних каникул, жители и гости города с удовольствием смотрели на большом экране МКЦ мультфильмы и новые современные художественные фильмы.

Новогодние праздничные дни прошли в городе Сасово без чрезвычайных ситуаций и правонарушений.