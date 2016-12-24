В Сараях отметили необычный юбилей
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10 лет исполнилось общежитию Сараевского многофункционального колледжа.
Общежитие Сараевского многофункционального колледжа отпраздновало 10-летний юбилей,
Круглая дата была обставлена как настоящий праздник – с гостями и подарками. На юбилей приехала представитель министерства образования Рязанской области Мария Васильева, которая наградила почётными грамотами работников общежития. Также присутствовал глава администрации Сараевского района Виктор Воронков, который наградил ряд сотрудников колледжа и общежития, а «юбиляру» подарил триммер для ухода за газоном.
Директор колледжа Владимир Давыдов отметил почётными грамотами и поощрительными стипендиями студентов, держащих комнаты в общежитии в идеальном порядке.
Отмечается, что за 10 лет колледж выпустил более 1000 студентов, пользовавшихся гостеприимным кровом общежития.