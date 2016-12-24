В Сараях министерство соцзащиты предстало в роли Деда Мороза

Госструктура вручила новогодние подарки почти 500 ребятам.

Общество

Министерство социальной защиты населения Рязанской области предстало в роли Деда Мороза для детей из многодетных или малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов. Например, в Сараевском районе Рязанской области от Министерства соцзащиты получили сладкие новогодние подарки 427 детей из семей, находящихся в трудном положении, и 43 ребёнка с ограниченными возможностями. Возраст ребят, к которым «пришёл» Дед Мороз от соцзащиты, от 2 до 14 лет. Об этом пишет сайт издательства «Пресса».

Всего в регионе в уходящем году подарки от соцзащиты получат более 14 тысяч детей.