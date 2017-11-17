В Сараевском районе чествовали лучших сотрудников АПК

2017 год для рязанских аграриев стал рекордным.

Общество

В пятницу, 17 ноября, в Сараевском районе прошёл праздник в честь передовиков АПК. 2017 год для рязанских аграриев стал рекордным. Они достигли лучших результатов в Рязанской области по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. Как сообщает сайт регионального правительства, было собрано 263,8 тыс. тонн при средней урожайности 39,6 ц/га. Лидерами в производстве растениеводческой продукции являются: ООО «Агрофирма Сараевская»), ООО «Максы», ООО «Светлый путь», АО «Кривское», ООО «Можары». Рекордные показатели получены в ряде крестьянско-фермерских хозяйств.

На празднике лучшим сотрудникам АПК были вручены региональные награды. Затем состоялся большой концерт.