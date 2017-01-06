В рождественскую ночь в храмах Рязани будут дежурить сотрудники МЧС

Празднование Рождества Христова пройдёт в 251 храме Рязанской области.

Общество

С 6 по 7 января в Рязанской области празднование Рождества Христова пройдёт в 251 храме. Для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения Рождественских богослужений будет организовано дежурство сотрудников МЧС. Накануне инспекторы государственного пожарного надзора проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационных выходов, источников противопожарного водоснабжения. Кроме того, проведены инструктажи со священнослужителями по действиям в случае возникновения пожара.

Для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения богослужений будет организовано дежурство сотрудников надзорной деятельности, работников пожарных частей и добровольцев.

Всем рязанцам следует помнить, что неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности – залог того, что православный праздник не будет омрачён никакими происшествиями.

Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо сообщить по телефонам: с городского 01, с мобильного - 101.