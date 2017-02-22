В РНПК состоялась научно-техническая конференция молодых специалистов

Проекты были рассмотрены компетентным жюри, в состав которого вошли руководители и специалисты предприятия.

Общество

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее общество НК «Роснефть») прошла научно-техническая конференция молодых специалистов. Всего на суд экспертов был представлен 41 проект. Их авторы рассмотрели ключевые для компании направления деятельности: «Промышленная энергетика и энергоэффективность», «Автоматизация производства и Метрология», «Технология процессов нефтепереработки», «Оборудование нефтегазопереработки».

Проекты были рассмотрены компетентным жюри, в состав которого вошли руководители и специалисты предприятия.

Лучшие из идей молодых специалистов будут реализованы на предприятии, а также отправлены на более высокий уровень – их рассмотрят на кустовой научно-технической конференции НК «Роснефть».

По словам генерального директора РНПК Владимира Абрамова, проведение подобных конференций важно, как для предприятия, так и для самих молодых специалистов.

– Конференции являются эффективным методом продвижения талантливых молодых сотрудников и формирования нового поколения руководителей и специалистов предприятия, – подчеркнул Абрамов.

Лучшие из лучших получат за свои разработки денежные премии.