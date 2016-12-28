В Ряжском зоопарке рассказали о характере символа 2017 года

Как считают на востоке, символ каждого года имеет свои привычки, нрав, которые накладывают отпечаток на то, каким будет период «царствования» данного животного.

Общество

По восточному календарю, наступает Год Петуха, да не простого, а огненного. В Ряжском зоопарке обитают несколько видов этой птицы, сообщает сайт издательства «Пресса».

В общем павильоне дружно сосуществуют цесарки, фазаны, журавли, гуси, утки, страусы… Есть даже фламинго и хищные представители – степной орёл, белоголовый сип, гриф.

– А вот и их куриные сородичи, – рассказывает зооинженер зоопарка Сергей Янов. – Огненного цвета, к сожалению, нет, но есть большой жёлтый петух породы кохинхин родом из Китая. Характер у него спокойный, даже флегматичный.

Здесь же ещё один собрат кохинхина, а также с десяток курочек. Примерно столько же и китайских пуховых шелковых. Эти хохлатые белые петухи гораздо активней, жизнерадостней. Может быть, ощущают свою значимость: говорят, что они выращивались при дворе китайских императоров.

Не к празднику будет сказано, их мясо необычного тёмного цвета, но, к счастью, питомцам зоопарка быть поданными к столу не грозит.

Как считают на востоке, символ каждого года имеет свои привычки, нрав, которые накладывают отпечаток на то, каким будет период «царствования» данного животного. Петух отличается энергичностью и целеустремленностью, он всегда начеку и готов отстаивать свои права.