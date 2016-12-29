В Ряжском районе прокуратура выявила недостаточную защищённость работников некоторых предприятий

В адрес руководителей направлены предписания.

Общество

Прокуратурой Ряжского района в ходе проверки исполнения законодательства об охране труда в ООО «Монолит», ООО «Кристалл» и ООО «Ряжская управляющая компания» выявлены нарушения порядка выдачи средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

В указанных организациях личные карточки учёта выдачи средств индивидуальной защиты ведутся не на всех работников. В имеющихся личных карточках отсутствует информация о размере одежды и обуви работников, не указан номер сертификата соответствия, отсутствует подпись работника, подтверждающая получение средства индивидуальной защиты.

Со стороны работодателя отсутствует учёт и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты.

Согласно личным карточкам учёта выдачи СИЗ, работники обеспечиваются не всеми СИЗ предусмотренными протоколом оценки обеспеченности средствами индивидуальной защиты на рабочем месте.

По данному факту прокуратурой района в адрес руководителей вышеуказанных организаций 21.12.2016 внесены представления об устранении нарушений закона, которые находятся в стадии рассмотрения.