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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazhske_proshjol_prazdnik_v_chest_otkrytija_parka_posle_rekonstrukcii/

В Ряжске прошёл праздник в честь открытия парка после реконструкции
Всего в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ряжске было благоустроено девять дворовых территорий на сумму свыше 5,1 млн. рублей.

Общество   238

В четверг, 16 ноября, в городе Ряжске Рязанской области состоялся праздник в честь открытия парка после реконструкции. Благоустройство территории на площади Советской г. Ряжска обошлось в 3,7 млн. рублей. В парке была уложена тротуарная плитка, установлены урны, скамейки для отдыха и новый фонтан, защищённый специальным укрытием до начала сезона.

Всего в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ряжске было благоустроено девять дворовых территорий на сумму свыше 5,1 млн. рублей: заасфальтированы проезды, обеспечено освещение, установлены малые архитектурные формы.

По словам Николая Любимова, работа над созданием общественных городских пространств, благоустройством парков и скверов, дворовых территорий, дорог и коммуникаций должна активно продолжаться.

– Рязанцы должны жить в современных, красивых, благоустроенных, уютных населенных пунктах. У нас такой богатый край, с великой историей и богатой культурой, мы просто не можем допустить, чтобы к нему относились пренебрежительно, – подчеркивает Николай Любимов.