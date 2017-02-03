В РязГМУ открылись биохимические научные чтения памяти академика Евгения Строева

Это уже третья всероссийская конференция в РязГМУ, носящая имя Евгения Строева, крупного учёного и ректора университета.

Общество

В пятницу, 3 февраля, в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова открылись биохимические научные чтения памяти академика РАН Е.А. Строева.

Это уже третья Всероссийская образовательно-практическая конференция в РязГМУ, носящая имя Евгения Строева и посвящённая вопросам биохимии – науки, которой учёный отдал всю свою жизнь.

Статус сегодняшнего мероприятия – образовательно-научно-практическая конференция студентов и молодых специалистов с международным участием. Несколько докладчиков конференции являются сотрудниками зарубежных университетов. Так, академик РАН Всеволод Ткачук – соруководитель лаборатории клеточной биологии кровеносных сосудов Базельского университета в Швейцарии, а член-корреспондент РАН Евгений Северин – академик Королевской Академии Фармации в Испании.

От лица правительства Рязанской области университет с открытием конференции поздравил Олег Митин, заместитель министра здравоохранения Рязанской области. Он особо отметил большой теоретический и научно-практический смысл научных чтений, носящих имя Евгения Строева, и выразил университету благодарность за поддержку и популяризацию новых направлений в науке.

– Научные чтения посвящены памяти Евгения Алексеевича Строева, замечательного человека, общественного деятеля, педагога, научного работника. Эти чтения стали уже традицией. Все новые научные достижения, появляющиеся в стенах университета, здесь же проходят апробацию, и рождается позитивное звено, которое ставится на службу здравоохранению и приносит пользу населению Рязанской области, – сказал Олег Митин в приветственной речи.

Также Олег Митин отметил важность постоянной научной работы для положительного имиджа РязГМУ и отечественного здравоохранения в целом, и высоко оценил значение биохимии для современной медицины. Биохимические технологии широко используются сегодня в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и в реанимационной медицине.

Приветствия участникам конференции произнесли также профессор Роман Калинин, ректор РГМУ, почётные гости конференции академик РАН Всеволод Ткачук, академик РАЕН Евгений Северин.

Конференция началась с воспоминаний о Евгении Строеве. Ирина Матвеева, заведующая кафедрой биологической химии с курсом клинической лабораторной диагностики РязГМУ, прочитала доклад, посвящённый жизни и деятельности Строева. Студент рязанского медицинского института, он целенаправленно шёл в науку со студенческой скамьи, защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации по различным проблемам биохимии и в 70-е годы был самым молодым в СССР доктором медицинских наук. Евгений Строев был соавтором двух типовых учебников по биохимии, а также автором 15 монографий и более чем 350 научных работ. Его усилиями кафедра РМИ была базовой по биохимии для Минздрава СССР. С 1987 года Евгений Строев стал ректором института и занимал эту должность до своей смерти в 1999 году. При нём учебное заведение приобрело статус университета и открыло новые факультеты, что помогло ему не просто выжить, а значительно подняться в трудные 90-е годы.

Всеволод Ткачук, чьим старшим товарищем был прославленный учёный, поделился со слушателями воспоминаниями о личном знакомстве со Строевым – мягким, интеллигентным, культурным человеком, вместе с тем необыкновенно целеустремлённым и ответственным, когда дело касалось науки либо общественной деятельности. Академик, занимающий также пост директора института регенеративной медицины МГУ, отметил важность подобных чтений для формирования новой, современной программы обучения студентов биохимии.

Первый доклад конференции также озвучил академик Ткачук: «Биохимические механизмы регенерации и репарации тканей».

Конференция продлится два дня, завершится в субботу, 4 февраля, в 14.00. В рамках двух секционных заседаний прозвучит более 40 докладов по различным аспектам биохимии и её роли в медицине.