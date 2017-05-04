В Рязанскую область приедет Патриарх Кирилл

Патриарх возглавит Великое освящение Никольского храма в Шостьенском Никольском ставропигальном монастыре.

Общество

В воскресенье, 7 мая, в Рязанскую область приедет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Информация об этом размещена на сайте Касимовской епархии.

Сначала Патриарх возглавит Великое освящение Никольского храма в Шостьенском Никольском ставропигальном монастыре. Монастырь находится в селе Шостье Касимовского района. Затем Кирилла ждут в Касимове. Прихожан приглашают к двум часам дня в Вознесенский кафедральный собор, чтобы «принять участие в молитве и получить Первосвятительское благословение».

Информации о том, приедет ли Патриарх в Рязань, пока нет.

Фото: официальный сайт Московского патриархата.