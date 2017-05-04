В рязанском СИЗО открылась экспозиция, посвящённая памяти ветерана Великой Отечественной войны

На выставке представлены наградные материалы и фото из семейного архива Ивана Зайчикова.

Общество

В следственном изоляторе №1 УФСИН России по Рязанской области состоялось торжественное открытие экспозиции, посвящённой памяти ветерана Великой Отечественной войны Ивана Яковлевича Зайчикова, около 30 лет проработавшего в этом учреждении. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

На выставке представлены наградные материалы и фото из семейного архива, которые безвозмездно передал СИЗО-1 Евгений Иванович Зайчиков. Он рассказал собравшимся о героическом прошлом своего отца.

После окончания Саранского пехотного училища в январе 1943 года Иван Яковлевич был направлен на фронт. Войну прошел в составе 66 гвардейского танкового полка 2-й танковой армии 1-го Белорусского фронта в должности стрелка – младшего механика-водителя танка Т-34-85. Участвовал в сражениях за освобождение Варшавы и Берлина.

За доблесть и отвагу, проявленные в боевых действиях, был награждён орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и другими наградами.