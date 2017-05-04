В рязанском «Саду Победы» высадили 18 молодых яблонь

Участие в ежегодной акции принял глава администрации Олег Булеков.

Общество

В четверг, 4 мая, в Рязанском «Саду Победы» высадили 18 молодых яблонь. Ежегодно накануне Дня Победы в Мемориальном парке деревья сажает глава администрации Рязани Олег Булеков, ветераны и молодёжь. В этом году в акции приняли участие ветеран Великой Отечественной войны, сын полка Георгий Васильевич Смирнитский, члены молодёжной администрации, «Центра Развития Добровольчества города Рязани», ученики средней школы №58, руководители подразделений и ведомств администрации.

Олег Булеков поздравил Георгия Васильевича Смирнитского с наступающим праздником и поблагодарил рязанскую молодёжь за участие в высадке «Сада Победы».