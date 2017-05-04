В рязанском «Саду Победы» высадили 18 молодых яблонь
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Участие в ежегодной акции принял глава администрации Олег Булеков.
В четверг, 4 мая, в Рязанском «Саду Победы» высадили 18 молодых яблонь. Ежегодно накануне Дня Победы в Мемориальном парке деревья сажает глава администрации Рязани Олег Булеков, ветераны и молодёжь. В этом году в акции приняли участие ветеран Великой Отечественной войны, сын полка Георгий Васильевич Смирнитский, члены молодёжной администрации, «Центра Развития Добровольчества города Рязани», ученики средней школы №58, руководители подразделений и ведомств администрации.
Олег Булеков поздравил Георгия Васильевича Смирнитского с наступающим праздником и поблагодарил рязанскую молодёжь за участие в высадке «Сада Победы».
– «Сад Победы» – это дань уважения и преклонения перед памятью наших дедов и прадедов. На их долю выпало немало горя страшных военных лет. Пусть каждая новая яблоня, посаженная здесь, станет символом мирной жизни, напоминает всем нам о том, какой ценой досталась свобода нашей любимой Родины», – сказал Олег Булеков перед началом акции.