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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazanskom_rajone_proshla_akcija_ceni_svoju_zhizn/

В Рязанском районе прошла акция «Цени свою жизнь!»
Участниками мероприятия стали учащиеся школ и волонтёры Спасского, Рязанского, Захаровского и Рыбновского районов.

Общество   98

В Рязанском районе прошла акция «Цени свою жизнь!».  Её участниками стали ученики и волонтёры образовательных учреждений Спасского, Рязанского, Захаровского и  Рыбновского  районов.

В ходе акции школьники смогли получить сведения о состоянии своего здоровья, принять участие в творческих, интеллектуальных и познавательных конкурсах, выразить своё отношение к формированию здорового образа жизни, а также научились разнообразным способам информирования своих сверстников о том, как важно ценить свою жизнь.

Специалисты Центра здоровья работали на станции «Проверь себя», где участники акции прошли комплексное  обследование по оценке резервных возможностей организма и  выявлению факторов риска, влияющих на состояние здоровья. В ходе акции было обследовано 45 человек, которым  даны рекомендации по  укреплению  здоровья, сообщает сайт министерства здравоохранения Рязанской области. 