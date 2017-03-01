В Рязанском районе прошла акция «Цени свою жизнь!»

Участниками мероприятия стали учащиеся школ и волонтёры Спасского, Рязанского, Захаровского и Рыбновского районов.

Общество

В Рязанском районе прошла акция «Цени свою жизнь!». Её участниками стали ученики и волонтёры образовательных учреждений Спасского, Рязанского, Захаровского и Рыбновского районов.

В ходе акции школьники смогли получить сведения о состоянии своего здоровья, принять участие в творческих, интеллектуальных и познавательных конкурсах, выразить своё отношение к формированию здорового образа жизни, а также научились разнообразным способам информирования своих сверстников о том, как важно ценить свою жизнь.

Специалисты Центра здоровья работали на станции «Проверь себя», где участники акции прошли комплексное обследование по оценке резервных возможностей организма и выявлению факторов риска, влияющих на состояние здоровья. В ходе акции было обследовано 45 человек, которым даны рекомендации по укреплению здоровья, сообщает сайт министерства здравоохранения Рязанской области.