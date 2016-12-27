В рязанском министерстве соцзащиты подвели итоги года

Состоялось итоговое заседание Общественного совета при министерстве социальной защиты населения Рязанской области.

Общество

Состоялось итоговое заседание Общественного совета при министерстве социальной защиты населения Рязанской области, сообщает сайт правительства Рязанской области. В работе заседания принял участие министр Денис Боков.

Заседание рассмотрело ряд актуальных вопросов сферы социальной защиты населения. В частности, речь шла о взаимодействии министерства и подведомственных ему учреждений с благотворительными организациями, в том числе с фондом «Старость в радость».

Также участники заседания обсудили корректировки к условиям предоставления государственной помощи на основании социального контракта, а также необходимость повышения уровня информационной открытости поставщиков соцуслуг.

В ходе работы был утвержден перечень организаций социального обслуживания, в которых запланировано проведение независимой оценки качества в 2017 году.