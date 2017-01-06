В Рязанском Кремле развернулась полевая кухня

В связи с похолоданием в местах массовых мероприятий сотрудники Главного управления МЧС России по Рязанской области организовали работу полевой кухни.

Общество

В связи с похолоданием в канун Рождества Христова сотрудники Главного управления МЧС России по Рязанской области развернули полевую кухню для гостей и жителей Рязани на территории музея-заповедника «Рязанский Кремль». Огнеборцы сварили гречневую кашу с тушёнкой и крепкий сладкий чай для всех желающих. Особенно по душе инициатива сотрудников МЧС пришлась ребятишкам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Горожане поблагодарили пожарных за вкусное угощение, а также за то, что даже в праздники они всегда на боевом посту и в любую минуту готовы прийти на помощь.