В рязанском клубе молодёжной прессы «Филин» состоялось очередное занятие

На мастер-классе «Редактор – это звучит гордо!» Алиса Турцева рассказала о том, какое место занимает выпускающий редактор в журналистском коллективе.

Общество

19 февраля члены клуба молодёжной прессы «Филин» встретились с Алисой Турцевой, талантливым журналистом, редактором, в прошлом куратором стажёров молодёжного медиа-проекта «LES».

На мастер-классе «Редактор – это звучит гордо!» гостья рассказала о том, какое место занимает выпускающий редактор в журналистском коллективе, проанализировала качества, которые необходимы человеку для этой работы, а также научила правильно строить новости и придумывать заголовки.

Для выполнения практических заданий слушателей разбили на две конкурирующие редакции, которым нужно было не просто максимально быстро раздобыть необходимую информацию и сделать запросы в соответствующие ведомства, но и создать качественный информационный продукт.

Напоследок спикер разобрала работы участников мастер-класса, подчеркнув их слабые и сильные стороны, а также дала несколько советов, как избежать основных ошибок начинающих редакторов.

Напомним, что организаторами клуба «Филин» являются молодёжный медиа-проект «LES» и Центр развития социальной активности молодёжи «Потенциал» при информационной поддержке РИА «7 новостей».