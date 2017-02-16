В Рязанском кардиодиспансере провели серию профильных консультаций

Консультирование рязанцам оказывали специалисты ведущих российских клиник.

Общество

16 февраля в Рязанском областном клиническом кардиологическом диспансере специалисты ведущих российских клиник провели серию профильных консультаций для жителей региона.

56 рязанцев получили у столичных кардиохирургов необходимые рекомендации и направление на оказание высокотехнологичной медпомощи в клиники Москвы.

Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

Консультировали рязанцев «на выезде» специалисты Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова под руководством заведующего отделением хирургии аорты, доктора медицинских наук, профессора Романа Комарова.

Региональный Минздрав информирует, что выездные консультации ведущих кардиохирургов по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» жителям Рязанской области оказываются регулярно. В 2017 году в ОККД это уже вторая консультация.

В 2016 году состоялось 10 консультативных приёмов для 496 человек, 169 из которых получили высокотехнологичную медпомощь в федеральных клиниках.

Также в кардиодиспансере внедрена и активно используется телемедицинская связь. За прошлый год рязанские врачи провели 124 консультации со специалистами клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы. В течение того же года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 1202 рязанских пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями. План оказания такой помощи был выполнен на 132 процента.

В 2017 году расширился перечень видов ВМП, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, в том числе по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», куда теперь входит также имплантация двухкамерных электрокардиостимуляторов, сообщает ведомство.

Такие хирургические операции будет проводить Рязанский кардиодиспансер. По плану, их сделают около 200 пациентов. В целом в 2017 году необходимую высокотехнологичную медпомощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в лечебных организациях области смогут получить 1230 рязанцев.