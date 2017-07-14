В рязанском храме появилась икона святых, покровительствующих нотариусам

Образ мучеников Маркиана и Мартирия не так часто можно увидеть в русских православных храмах.

Общество

Святым Маркиану и Мартирию, почитаемым в качестве покровителей нотариата, теперь можно поклониться в Успенском кафедральном соборе Рязани. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Образ мучеников Маркиана и Мартирия не так часто можно увидеть в русских православных храмах. Теперь икона с изображением святых есть в Успенском кафедральном соборе Рязанского Кремля. Это — дар представителей Рязанской областной нотариальной Палаты. Не так давно некоторые из них ездили на курсы повышения квалификации в Москву. Там, помимо профессиональных знаний, они узнали интересный факт: их столичные коллеги подарили икону святых Маркиона и Мартирия, которых нотариусы считают своими покровителями, в Храм Христа Спасителя. Образ писался специально по такому случаю, а торжественная передача иконы в храм была приурочена к 150-летию нотариата в России (юбилей отмечался 27 апреля 2016 года).

Нотариусы из Рязани решили, что в главном храме их родного города тоже должен быть образ мучеников, перед которым они могли бы молиться этим святым, благодаря их за помощь и испрашивая поддержки в трудных жизненных обстоятельствах и в профессиональных нуждах. В июле 2017 года православная греческая икона с изображением мучеников Маркиана и Мартирия была торжественно передана в Успенский собор. 10 июля протоиерей Вячеслав Зотов совершил перед образом первый молебен.