В рязанском храме появилась икона святых, покровительствующих нотариусам
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Образ мучеников Маркиана и Мартирия не так часто можно увидеть в русских православных храмах.
Святым Маркиану и Мартирию, почитаемым в качестве покровителей нотариата, теперь можно поклониться в Успенском кафедральном соборе Рязани. Об этом сообщил
Образ мучеников Маркиана и Мартирия не так часто можно увидеть в русских православных храмах. Теперь икона с изображением святых есть в Успенском кафедральном соборе Рязанского Кремля. Это — дар представителей Рязанской областной нотариальной Палаты. Не так давно некоторые из них ездили на курсы повышения квалификации в Москву. Там, помимо профессиональных знаний, они узнали интересный факт: их столичные коллеги подарили икону святых Маркиона и Мартирия, которых нотариусы считают своими покровителями, в Храм Христа Спасителя. Образ писался специально по такому случаю, а торжественная передача иконы в храм была приурочена к 150-летию нотариата в России (юбилей отмечался 27 апреля 2016 года).
Нотариусы из Рязани решили, что в главном храме их родного города тоже должен быть образ мучеников, перед которым они могли бы молиться этим святым, благодаря их за помощь и испрашивая поддержки в трудных жизненных обстоятельствах и в профессиональных нуждах. В июле 2017 года православная греческая икона с изображением мучеников Маркиана и Мартирия была торжественно передана в Успенский собор. 10 июля протоиерей Вячеслав Зотов совершил перед образом первый молебен.
Справка:
Святые мученики Маркиан и Мартирий жили в IV веке в Константинополе и служили там в храме святой Софии. Маркиан был чтецом, а Мартирий иподиаконом, и оба они несли послушание в качестве нотариев, то есть секретарей, Патриарха Павла Исповедника. В то время в Византии было немало сторонников арианской ереси. Еретики тайно казнили Патриарха Павла, а Маркиана и Мартирия пытались привлечь на свою сторону. Но все их усилия были тщетными, оба святых твёрдо стояли в неповреждённой Православной вере. Они были казнены за отказ перейти в арианство, а их тела были благоговейно погребены православными христианами. Позднее мощи святых мучеников были перенесены в специально построенную церковь. Многие христиане, молясь перед святыней, исцелялись от самых разных недугов.