В рязанском храме молились о прощении греха аборта

Задолго до молебна на сайте епархии и других информационных ресурсах было дано объявление об этой особой службе.

Общество

В субботу, 14 января, впервые в истории Борисо-Глебского собора Рязани совершался покаянный молебен о прощении греха аборта. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Задолго до молебна на сайте епархии и других информационных ресурсах было дано объявление об этой особой службе. К участию в молебне приглашались не только сами женщины, совершившие аборт, но и их родные и близкие, все, кто хотел бы присоединиться к соборной молитве.

Учёные, врачи, психологи говорят о том, что аборт становится причиной тяжёлых проблем в семье и даже её распада. Убийство ребёнка, находящегося во чреве, калечит не только физическое и духовное здоровье женщины – многие из них свидетельствуют о том, что не могут простить себе совершённого поступка, несмотря на глубокое раскаяние в нём. Обрести духовную поддержку в этом тяжёлом состоянии как раз и призвана молитва – тем более молитва, которая совершается соборно многими верующими.

Суббота, три часа дня… Время, когда в храмах обычно почти никого нет – литургия давно закончилась, до вечерней службы ещё далеко. В Борисо-Глебском соборе последние месяцы в это время совершались молебны о благополучии семьи, на которые собиралось какое-то количество людей.

Клирик собора священник Виталий Рыбаков, возглавляющий епархиальный Центр охраны материнства и детства, рассказывает, что, когда он 14 января пришёл для совершения молебна в привычные три часа дня, понял: необходимо открывать главный алтарь, потому что храм был полон людьми, которые просто бы не поместились в одном приделе.

В этот день под сводами древнего храма звучали покаянные слова молебного пения о прощении греха аборта, который стал настоящим бичом, страшной трагедией современного человечества. Люди, стоя плечом к плечу, взрослые и дети, просили Господа о прощении и помиловании тех, кто совершил убийство зачатого ребёнка, и о том, чтобы прекратилось это кровавое беззаконие на земле.

Некоторые из них потом оставили записки – как отзывы о том, почему они пришли на молебен, почему считают его важным и нужным.