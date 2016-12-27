http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazanskom_dvorce_detskogo_tvorchestva_proshjol_novogodnij_prazdnik_dlja_detej-invalidov/
В Рязанском Дворце детского творчества прошёл новогодний праздник для детей-инвалидов
Общество 121
В Рязанском Дворце детского творчества прошёл новогодний праздник для детей-инвалидов
Общество 121
250 детишек стали гостями весёлого торжества.
27 декабря в Рязанском городском Дворце детского творчества состоялся детский новогодний праздник, который традиционно организовала администрация города. Об этом пишет сайт ведомства.
В мероприятии приняли участие 250 детей – инвалидов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Программа праздника включала развлекательное представление Деда Мороза и Снегурочки у ёлки и новогодний музыкальный спектакль.
Гости праздника охотно становились участниками новогоднего представления.
С мероприятия все дети уходили с подарками от администрации города.