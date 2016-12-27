В Рязанском Дворце детского творчества прошёл новогодний праздник для детей-инвалидов

250 детишек стали гостями весёлого торжества.

Общество

27 декабря в Рязанском городском Дворце детского творчества состоялся детский новогодний праздник, который традиционно организовала администрация города. Об этом пишет сайт ведомства.

В мероприятии приняли участие 250 детей – инвалидов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Программа праздника включала развлекательное представление Деда Мороза и Снегурочки у ёлки и новогодний музыкальный спектакль.

Гости праздника охотно становились участниками новогоднего представления.

С мероприятия все дети уходили с подарками от администрации города.