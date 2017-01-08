В Рязанском десантном училище каждый год появляются уникальные тренажёры

Современные объекты функционируют на трёх территориях учебного учреждения в Рязани и посёлке Сельцы в Рязанской области.

Общество

В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище (ВВДКУ) на основе изучения, обобщения и внедрения в образовательный процесс современного опыта ведения вооружённой борьбы и применения новейших боевых средств эффективно функционирует передовая система обучения и воспитания будущих офицеров и прапорщиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Основой данной системы является постоянно обновляющаяся учебно-материальная база с новыми и перспективными объектами общей площадью более 100 тыс. кв. метров.

Современные объекты функционируют на трёх территориях учебного учреждения в Рязани и посёлке Сельцы в Рязанской области.

Так, в училище создан новый воздушно-десантный комплекс и аэродинамическая установка, предназначенные для подготовки парашютистов, в том числе для обучения прыжкам из самолёта с высот свыше 4 тыс. метров и планирования на парашютной системе специального назначения типа «Арбалет».

Курсанты отрабатывают различные ситуации в многофункциональном глубоководном водолазном комплексе с водолазной башней глубиной 21 метр, в частности, учатся действовать под водой в различных типах водолазного снаряжения с замкнутой и полузамкнутой схемой дыхания.

В данном комплексе десантники выполняют упражнения учебных стрельб из специального оружия, отрабатывают десантирование с борта вертолёта, эвакуацию и подъём на борт вертолёта или корабля.

Обновление учебно-материальной базы училища продолжается, каждый год появляются уникальные тренажеры, новейшее полигонное оборудование и комплексы.