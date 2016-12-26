В рязанской Солотче увеличат площадь застройки под реконструируемым зданием

Возможность увеличения коэффициента застройки обсудили на публичных слушаниях.

Общество

В понедельник, 26 декабря, в Рязани состоялись публичные слушания по увеличению коэффициента застройки участка в Солотче.

Компания-заявитель, ООО «Русский лес», пояснил её представитель Александр Литвинов, планирует провести реконструкцию здания конторы предприятия, расположенного на площади Монастырской. Здание довоенной постройки обветшало и угрожает безопасности людей, пояснил он. Проект разработан с учётом мнения государственной инспекции по охране объектов культурного наследия по этажности и предусматривает размещение, кроме управления ООО «Русский лес», торговых площадей под магазин. Для организации его работы созданы условия – есть все коммуникации и подъездные пути, уточнил Литвинов.

Письменных замечаний и предложений по обсуждаемому проекту в комиссию до начала публичных слушаний не поступило. Лично участие в обсуждении приняли два человека, которые одобрили проект увеличения площади застройки.

Заключение по итогам слушаний будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».