В рязанской школе провели урок мужества

Мероприятие в школе №46 приурочили ко Дню защитника Отечества.

Общество

Для учащихся рязанской школы №46 организовали урок мужества, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Об этом пишет сайт администрации города Рязани.

Урок мужества с учениками старших классов состоялся в рамках акции «Защитник России» регионального отделения Союза Призывников. Акция «Защитник России» проводится в этом году впервые, но её планируют сделать традиционной. В школе уже устраивались уроки мужества.

На уроке мужества старшеклассники обсудили существующую обстановку в Вооруженных силах РФ, разобрали закоренелые мифы о срочной службе, условия содержания военнослужащих, поговорили о перспективах подписания контракта.

Перед школьниками выступил представитель рязанского регионального отделения «Союз Призывников России», сержант мотострелковых войск Алексей Русин. Он в своей ежедневной деятельности прилагает все усилия к формированию положительного имиджа военнослужащего и опровержением негативных мифов о службе.

В завершение встречи ребята и призывники, подводя итоги, сошлись на том, что служба в армии – достойный выбор.