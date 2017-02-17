В рязанской школе прошёл «Эколекторий»

В рамках «Эколектория» для учащихся школы №26 состоялось занятие с членами добровольческого отряда социального проекта «Город будущего».

Общество

В четверг, 16 февраля, на базе школы-интерната №26 Рязани состоялся первый «Эколекторий» – цикл лекций, волонтёрских и творческих занятий. Об этом сообщил официальный сайт городской администрации.

Предполагается, что с программой «Эколектория» в рамках Года экологии ознакомятся учащиеся большинства городских школ, средне-специальных и высших учебных заведений.

– Программа «Эколектория» направлена на развитие экологического образования, просвещения и повышения уровня экологической культуры и информированности молодёжи о существующих проблемах экологической безопасности, – сказала член общественного совета по экологическому образованию стран СНГ, к.г.н, доцент кафедры экологии и природопользования РГУ имени С.А. Есенина Виолетта Чёрная.

В рамках «Эколектория» для учащихся школы №26 состоялось занятие с членами добровольческого отряда социального проекта «Город будущего», презентация волонтёрских проектов в сфере охраны природы. Ученики школы, в свою очередь, подготовили тематические творческие номера: представили театрализованную композицию «Чернобыльский аист», и литературно-визуальную постановку «Розовая чайка».