В Рязанской Школе молодёжного предпринимательства состоялся очередной выпуск

Число выпускников этого набора превысило 100 человек.

Общество

В Школе молодёжного предпринимательства Рязанской области завершился очередной этап обучения слушателей, информирует Министерство экономического развития Рязанской области.

Программа обучения слушателей включала целый комплекс базовых для предпринимательства вопросов: основы продаж, маркетинга, налогообложение, разработка бизнес-плана, оценка стоимости проекта, построение финансовой модели. Учебный процесс был максимально ориентирован на практику.

Образовательный курс завершился традиционной защитой бизнес-проектов. Обучение молодых предпринимателей проходило как очно, так и дистанционно. В целом выпускниками Школы этого набора стали более 100 человек из Рязани и 17 районов области.

Школа молодежного предпринимательства работает в регионе с 2009 года. За это время в ней прошли обучение более 500 человек от 18 до 30 лет, половина из которых открыли собственное дело. В 2014 году образовательный проект вошел в программу «Ты – предприниматель» в Рязанской области.