В рязанской школе №3 прошёл экологический урок «Свобода от отходов»

Учащиеся 7В класса прослушали лекцию о рациональном использовании природных ресурсов, о необходимости раздельного сбора мусора и переработке ТБО.

Общество

В пятницу, 28 апреля, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» посетила экологический урок «Свобода от отходов» в школе №3 города Рязани, который был организован в рамках партийного проекта «Экология России». Подобные уроки проходят во всех российских школах с 15 марта по 10 мая в большинстве школ России. Главная цель акции – привлечь внимание подрастающего поколения и молодёжи к проблемам экологии, разработать социально значимые экологические проекты на благо своих городов, регионов и всей страны.

Вместе с учащимися 7В класса парламентарий прослушала лекцию о рациональном использовании природных ресурсов, о необходимости раздельного сбора мусора и переработке ТБО.

В свою очередь Елена Митина рассказала о том, что в Год экологии в Рязанской области проводится множество акций, во время которых проходит уборка парков, дворовых территорий, очищаются берега рек и озёр. Кроме этого, в регионе реализуется ряд партийных проектов, направленных на улучшение существующей экологической ситуации.