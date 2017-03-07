http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazanskoj_oblasti_zakrylas_peshaja_ledovaja_pereprava_cherez_oku/
В Рязанской области закрылась пешая ледовая переправа через Оку
Общество 104
В Рязанской области закрылась пешая ледовая переправа через Оку
Общество 104
Сотрудники МЧС провели замеры, которые показали, что толщина льда на реке не безопасна для пешеходов.
В понедельник, 6 марта, была закрыта пешая ледовая переправа через Оку у посёлка Елатьма в Касимовском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Сотрудники МЧС провели замеры, которые показали, что толщина льда на реке не безопасна для пешеходов.