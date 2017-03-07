В Рязанской области закрылась пешая ледовая переправа через Оку

Сотрудники МЧС провели замеры, которые показали, что толщина льда на реке не безопасна для пешеходов.

Общество

В понедельник, 6 марта, была закрыта пешая ледовая переправа через Оку у посёлка Елатьма в Касимовском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сотрудники МЧС провели замеры, которые показали, что толщина льда на реке не безопасна для пешеходов.