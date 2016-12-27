http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazanskoj_oblasti_za_nedelju_rodilos_pochti_200_malyshej_/
В Рязанской области за неделю родилось почти 200 малышей
Общество 92
В Рязанской области за неделю родилось почти 200 малышей
Общество 92
В областном перинатальном центре и роддоме №2 города Рязани на свет появились две пары близнецов.
С 19 по 25 декабря в Рязанской области родилось 199 детей. Об этом сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.
Среди новорождённых – 89 девочек и 110 мальчиков. В областном перинатальном центре и роддоме №2 города Рязани на свет появились две пары близнецов.