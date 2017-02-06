В Рязанской области за неделю родилось 238 детей

Среди новорождённых - две пары близнецов.

Общество

С 30 января по 5 февраля в Рязанской области родилось 238 детей. Об этом сообщил сайт регионального министерства здравоохранения.

Среди новорождённых - 112 девочек и 126 мальчиков. В областном перинатальном центре на свет появились две пары близнецов.