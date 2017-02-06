http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazanskoj_oblasti_za_nedelju_rodilos_238_detej_/
В Рязанской области за неделю родилось 238 детей
Общество 66
В Рязанской области за неделю родилось 238 детей
Общество 66
Среди новорождённых - две пары близнецов.
С 30 января по 5 февраля в Рязанской области родилось 238 детей. Об этом сообщил сайт регионального министерства здравоохранения.
Среди новорождённых - 112 девочек и 126 мальчиков. В областном перинатальном центре на свет появились две пары близнецов.