http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazanskoj_oblasti_za_minuvshuju_nedelju_rodilos_242_rebjonka_/
В Рязанской области за минувшую неделю родилось 242 ребёнка
Общество 112
В Рязанской области за минувшую неделю родилось 242 ребёнка
Общество 112
Среди новорождённых - четыре пары близнецов.
С 23 по 29 января в Рязанской области родилось 242 ребёнка. Об этом сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.
Среди новорождённых - 127 девочек и 115 мальчиков. В городском роддоме №4 и областном перинатальном центре на свет появилось четыре пары близнецов.