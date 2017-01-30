В Рязанской области за минувшую неделю родилось 242 ребёнка

Среди новорождённых - четыре пары близнецов.

Общество

С 23 по 29 января в Рязанской области родилось 242 ребёнка. Об этом сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.

Среди новорождённых - 127 девочек и 115 мальчиков. В городском роддоме №4 и областном перинатальном центре на свет появилось четыре пары близнецов.