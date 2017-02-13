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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazanskoj_oblasti_za_minuvshuju_nedelju_rodilos_225_detej/

В Рязанской области за минувшую неделю родилось 225 детей
В роддоме №2 города Рязани на свет появились близнецы.

Общество   9

С 6 по 12 февраля в Рязанской области родилось 225 детей. Об этом сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.

Среди новорождённых – 107 девочек и 118 мальчиков. В роддоме №2 города Рязани на свет появились близнецы.