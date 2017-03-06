http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazanskoj_oblasti_za_minuvshuju_nedelju_rodilos_216_detej_/
В Рязанской области за минувшую неделю родилось 216 детей
Общество 87
В Рязанской области за минувшую неделю родилось 216 детей
Общество 87
В областном перинатальном центре зарегистрировано три пары близнецов.
С 27 февраля по 5 марта в Рязанской области родилось 216 детей. Об этом сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.
Среди новорождённых – 105 девочек и 111 мальчиков. В областном перинатальном центре в Рязани зарегистрировано рождение трёх пар близнецов.