В Рязанской области за минувшую неделю родилось 216 детей

В областном перинатальном центре зарегистрировано три пары близнецов.

Общество

С 27 февраля по 5 марта в Рязанской области родилось 216 детей. Об этом сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.

Среди новорождённых – 105 девочек и 111 мальчиков. В областном перинатальном центре в Рязани зарегистрировано рождение трёх пар близнецов.