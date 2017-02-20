http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazanskoj_oblasti_za_minuvshuju_nedelju_rodilos_211_detej/
В Рязанской области за минувшую неделю родилось 211 детей
Общество 8
В Рязанской области за минувшую неделю родилось 211 детей
Общество 8
В областном перинатальном центре на свет появились близнецы.
С 13 по 19 февраля в Рязанской области родилось 211 детей. Об этом сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.
Среди новорождённых – 103 девочки и 108 мальчиков. В перинатальном центре в Рязани на свет появились близнецы.