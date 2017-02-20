В Рязанской области за минувшую неделю родилось 211 детей

В областном перинатальном центре на свет появились близнецы.

Общество

С 13 по 19 февраля в Рязанской области родилось 211 детей. Об этом сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.

Среди новорождённых – 103 девочки и 108 мальчиков. В перинатальном центре в Рязани на свет появились близнецы.