В Рязанской области вышел в свет 7-й том книги «Солдаты Победы 1941-1945»

Седьмой том посвящён фронтовикам Ряжского района, вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной войны.

Общество

Во вторник, 21 февраля, в областной научной библиотеке имени М.Горького состоялась презентация седьмого тома книги Рязанской области «Солдаты Победы 1941-1945».

Седьмой том книги Рязанской области «Солдаты Победы 1941-1945» посвящён фронтовикам Ряжского района, вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной войны и внесшим вклад в восстановление народного хозяйства страны в послевоенные годы. Восьмой том книги «Солдаты Победы 1941-1945», который пока только планируется к изданию, будет содержать сведения о фронтовиках Спасского района.

Все тома книги «Солдаты Победы 1941-1945» находятся в библиотеке имени М.Горького. Кроме того, эти рязанские издания представлены в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве, сообщает сайт регионального правительства.

В рамках презентации было отмечено, что планируется к изданию следующий,

В мероприятии принимали участие вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов, руководитель рабочей группы по созданию книги Ильда Антошина, ветераны Великой Отечественной войны, почётные граждане Рязанской области, представители научного сообщества региона, общественных организаций, краеведы, библиотечные и музейные работники, сотрудники архивных организаций, школьники.

Сергей Филимонов поблагодарил всех, кто принял участие в создании седьмого тома за неустанную работу по сохранению памяти о земляках, героических страницах истории.

– Работа над книгой продолжается, и мы хотим, чтобы было увековечено имя каждого рязанца-участника Великой Отечественной войны, чтобы о них помнили всегда, – сказал Сергей Филимонов.

Вице-губернатор отметил, что активная работа по патриотическому воспитанию будет продолжаться.