В Рязанской области утверждён сводный план тушения лесных пожаров на 2017 год

Документ согласован с Департаментом лесного хозяйства по Центральному федеральному округу

Общество

Глава Рязанского региона Николай Любимов утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории области на 2017 год. Об этом сообщает официальный сайт регионального министерства природопользования.

Этот документ ежегодно разрабатывается в целях координации действий при осуществлении тушения лесных пожаров между лесопожарными формированиями министерства природопользования Рязанской области, лесничествами, арендаторами лесных участков, пожарными частями ГУ МЧС России по Рязанской области, лесопожарных формирований Окского биосферного заповедника и Национального парка «Мещёра» и направлен на успешное тушение лесных пожаров.

Документ согласован с Департаментом лесного хозяйства по Центральному федеральному округу, федеральным бюджетным учреждением «Авиалесоохрана» и Федеральным агентством лесного хозяйства.

Сводным планом тушения на 2017 год предусмотрено 449 единиц техники пожаротушения и 772 человек личного состава, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров. Кроме этого будет создан резерв пожарной техники, противопожарного снаряжения, инвентаря, и горюче-смазочных материалов.