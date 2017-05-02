В Рязанской области установлена величина прожиточного минимума на первый квартал 2017 года

По сравнению с концом прошлого года она увеличилась на 2,67%.

Общество

В Рязанской области установлена величина прожиточного минимума на первый квартал 2017 года. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По сравнению с четвёртым кварталом прошлого года, она увеличилась на душу населения на 2,67%, для трудоспособного населения на 2,48%, для пенсионеров на 2,43%, для детей на 3,83%.