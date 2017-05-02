В Рязанской области учреждён Негосударственный центр бесплатной юридической помощи

Приём граждан проходит ежедневно с понедельника по пятницу.

Общество

При Адвокатской палате Рязанской области учреждён Негосударственный центр бесплатной юридической помощи. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в региональном управлении министерства юстиции РФ.

Основная цель нового центра – предоставление бесплатной юридической помощи определённым категориям граждан в рамках содействия осуществлению их прав, защиты интересов и повышения уровня их социальной защищённости.

Центр оказывает бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной форме по вопросам всех отраслей права за исключением правоотношений, связанных с предпринимательской деятельностью, а также в сфере законодательства о выборах, о налогах и сборах.

Приём граждан осуществляется ежедневно с 10:00 до 17:00 (суббота, воскресенье – выходные) по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 24, контактные телефоны: (4912) 25-79-73, 25-49-79.

Более подробную информацию о центре можно узнать на сайте Управления министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области в разделе «Бесплатная юридическая помощь».