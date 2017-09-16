В Рязанской области стартует образовательная программа «Ты - предприниматель»

Молодые и начинающие предприниматели от 14 до 30 лет смогут принять участие в нескольких бесплатных образовательных проектах.

Общество

В Рязанской обалсти стартует образовательная программа «Ты - предприниматель», направленная на развитие предпринимательской деятельности. С 29 сентября по 14 декабря молодые и начинающие предприниматели от 14 до 30 лет смогут принять участие в нескольких бесплатных образовательных проектах. Отборочные собеседования для участия в программе состоятся в период с 27 по 29 сентября, где каждый участник сможет задать вопросы экспертам программы, пройти небольшой тест и выбрать мероприятие для себя.

До конца 2017 года в рамках программы «Ты - предприниматель» состоятся следующие мероприятия:

В октябре пройдут два интенсивных тренинга для действующих предпринимателей с участием федеральных экспертов;

В ноябре стартует курс «От идеи до бизнеса» - азы предпринимательской грамотности и разработка готового бизнес-плана. Бизнес-тренеры и опытные предприниматели поделятся пошаговым планом действий для достижения бизнес-цели;

Запланированы три выездные экскурсии на предприятия Рязани и области, участники которых смогут увидеть «внутреннюю кухню» и ознакомиться с производством;

Стартовал сбор заявок в новый поток Школы Молодежного Предпринимательства. Подробности можно узнать по ссылке vk.com/shmp62;

Будет действовать программа наставничества. И в этом году у опытных и начинающих бизнесменов будет возможность получить стимул к дальнейшему развитию своего дела;

Самые активные участники программы «Ты – предприниматель» получат возможность посетить федеральные бизнес-мероприятия и познакомиться с коллегами в других регионах;

Завершит программу «Ты - предприниматель» 14 декабря V областной форум «Молодежь и малый бизнес», где запланировано проведение мастер-классов от федеральных тренеров, работа интерактивных площадок, общение и интересные знакомства.