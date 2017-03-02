В Рязанской области стартовали всероссийские соревнования на Кубок Министра МЧС России

В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из 13 регионов РФ.

Общество

В среду, 1 марта, в Рязани состоялось торжественное открытие Всероссийских соревнований на Кубок Министра МЧС России и Первенства России на Кубок ВДПО по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях, которые проходят в зимнем манеже пожарно-спасательного спорта, принимают участие около 400 спортсменов из 13 регионов РФ, сообщает сайт регионального правительства. Они показывают своё мастерство в трёх дисциплинах: «подъём по штурмовой лестнице», «подъём по трёхколенной лестнице», а также «преодоление полосы препятствий».

В церемонии открытия соревнований принял участие заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владлен Аксёнов , заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев, министр региональной безопасности и контроля Рязанской области Андрей Глазунов, заместитель министра образования региона Александр Кирьянов, федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов, президент Федерации пожарно-прикладного спорта Сергей Кудинов, председатель Центрального Совета Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев, представители министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, силовых структур региона, учебных заведений, ветераны пожарной охраны и пожарно-спасательного спорта, участники соревнований.

Алексей Тюменев поприветствовал участников соревнований от имени главы Рязанского региона Николая Любимова.

– Пожарно-прикладной спорт призван развивать жизненно необходимые в работе огнеборцев качества – силу, выносливость, быстроту реакции, умение выдерживать физические нагрузки и работать в экстремальных ситуациях, что очень важно, – сказал Алексей Тюменев.

Владлен Аксёнов также отметил, что пожарно-прикладной спорт является важным элементом профессиональной подготовки работников МЧС России.