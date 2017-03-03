В Рязанской области стало меньше алкоголиков - минздрав

Показатель заболевания алкогольными психозами в области является самым низким за всё время наблюдения, а подросткового алкоголизма и вообще не зарегистрировано.

Общество

В Рязанской области снизилось число лиц, страдающих алкогольной зависимостью. Такие данные за 2016 год приводит региональное министерство здравоохранения.

В 2016 году под диспансерное наблюдение взято на 11% меньше первичных больных алкоголизмом по сравнению с 2015 годом. Уровень первичной заболеваемости алкогольными психозами, являющийся одним из основных индикаторов алкоголизации населения, в 2016 году по сравнению с 2015 снизился с 28,1 до 23,5 на 100 тыс. населения, что составило 16,4%. Зарегистрированный в 2016 году показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами является самым низким в Рязанской области в целом и одним из самых низких за все предыдущие годы наблюдения. Число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением к концу 2016 года, по сравнению с 2015 годом, снизилось на 4,7%. Подростков с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя», установленным впервые в жизни в 2016 году, так же как и в 2014-2015 году, не зарегистрировано.