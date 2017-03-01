В Рязанской области создана комиссия по модернизации системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов

Орган управления будет действовать при правительстве Рязанской области.

Общество

В Рязанской области создана комиссия по модернизации системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов. Соответствующее распоряжение правительства региона опубликовано в среду, 1 марта.

Комиссия, которую возглавила заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, будет работать при правительстве. В состав комиссии вошли представители профильных министерств и ведомств, Рязанской областной Думы, вузовского сообщества, некоммерческих организаций. Орган будет работать на общественных началах и призван повысить качество оказания помощи нуждающимся в стационарных учреждениях региона. Комиссия займётся формированием предложений по улучшению обслуживания инвалидов и пожилых граждан, сбором и анализом информации по оказанию социальных услуг, подготовкой предложений правительству для подготовки необходимых законопроектов в социальной сфере.