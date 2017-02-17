В Рязанской области состоялось совещание по итогам работы судей в 2016 году

Ряд судей на совещании получили удостоверения и ведомственные награды.

Общество

В пятницу, 17 февраля, в Рязани состоялось совещание по итогам работы региональной судебной системы за 2016 год. Участие в совещании приняли вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов, федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, заместитель председателя Рязанской областной Думы Михаил Кривцов, представители правоохранительных ведомств, судебного сообщества.

Сергей Филимонов приветствовал собравшихся по поручению главы Рязанского региона Николая Любимова, сообщает сайт правительства Рязанской области. Вице-губернатор отметил, что в обществе заметно выросло доверие к судам, жители области идут в них с уверенностью в том, что получат квалифицированную поддержку, что их конституционные права защитят и будет вынесено справедливое решение.

– Доверие граждан – самый главный результат вашей работы, – сказал Сергей Филимонов. – Это стало возможным благодаря высокому профессионализму судейского сообщества, повышению правовой культуры в обществе. Очень важно, что большое внимание уделяется открытости судебной системы, расширению диалога между судебным корпусом и обществом, что позволяет создать более эффективный механизм защиты и восстановления прав жителей Рязанской области, в целом сохранять социальную стабильность в регионе.

Председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова проинформировала собравшихся об основных результатах деятельности рязанских районных судов и мировых судей в прошлом году. Она отметила, что в 2016 году было рассмотрено свыше 121 тысячи уголовных, гражданских и административных дел с высоким качеством судебных решений. Судьи активно работали по многим направлениям, в том числе по защите прав граждан в сфере трудового, пенсионного, миграционного, налогового законодательства, устранения нарушений правил продажи спиртосодержащей продукции, пресечения незаконного проведения азартных игр и других. Елена Сапунова подчеркнула, что в числе основных задач были и остаются повышение эффективности правосудия в регионе, укрепление кадрового состава.

Ряд судей на совещании получили удостоверения и ведомственные награды.