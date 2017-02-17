В Рязанской области состоялось совещание по итогам работы Арбитражного суда региона

От имени главы Рязанского региона Николая Любимова участников совещания приветствовал заместитель председателя областного правительства Алексей Тюменев.

Общество

В пятницу, 17 февраля, состоялось совещание Арбитражного суда Рязанской области по итогам работы в 2016 году. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев, и.о. председателя Арбитражного суда Рязанской области Валентина Калинина, федеральный инспектор по области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, сотрудники суда.

От имени главы Рязанского региона Николая Любимова участников совещания приветствовал заместитель председателя областного правительства Алексей Тюменев. Он отметил активную работу и высоки профессионализм коллектива Арбитражного суда, повышение качества рассмотрения дел, снижение процента обжалованных решений.

На совещании были подведены итоги деятельности Арбитражного суда Рязанской области в 2016 году и обозначены основные задачи для дальнейшей работы. Доклад представила и.о. председателя суда Валентина Калинина. Она рассказала о том, что в 2016 году в Арбитражный суд Рязанской области поступило 7213 исковых заявлений (заявлений), что на 118 заявлений меньше, чем в 2015 году.

В отчётном периоде значительно увеличилось количество поступивших заявлений о признании должников банкротами. Таких заявлений поступило 685, что на 72,5 % больше, чем за 2015 год. Завершено производство по 264 делам о несостоятельности (банкротстве), из них: по 49 делам - в связи с завершением конкурсного производства, по 116 делам – в связи с завершением процедуры реализации имущества граждан, по 86 делам – производство по делу прекращено, в том числе по 7 делам – с утверждением мирового соглашения.

В 2016 году Арбитражным судом Рязанской области разрешено 11560 дел и заявлений.

По количеству разрешенных судом дел вновь наблюдается тенденция значительного превышения количества разрешенных экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений, над количеством рассмотренных экономических споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

В 2016 году в упрощенном порядке судом рассмотрено 31,6 % от общего количества рассмотренных судом дел. Судом было принято к производству для рассмотрения в упрощенном порядке 3363 заявления (46,6 % от общего количества поступивших заявлений).

Анализ статистических данных показал наибольшее увеличение количества разрешенных споров о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам купли-продажи (в числе которых наибольшее увеличение показателей произошло по спорам, вытекающим из договоров энергоснабжения), по договорам в сфере транспортной деятельности, о создании, реорганизации и ликвидации организаций (большая часть из которых инициирована налоговыми органами), о государственной регистрации.

При увеличении числа дел и заявлений, количество отмененных (измененных) судебных актов апелляционной и кассационной инстанциями составляет 1,16 % от количества рассмотренных судом дел и заявлений.

В отчетном периоде значительно уменьшилось количество изготовленных с нарушением установленного срока решений (определений) – таких судебных актов 45.

Фактическая судебная нагрузка (без учета судей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и вновь назначенного судьи) составила 57, 8 дел и заявлений в месяц на одного судью. Судебная нагрузка на судью третьего судебного состава, рассматривающего споры о несостоятельности (банкротстве) составила 89 дел и заявлений в месяц.

Кроме отправления правосудия Арбитражным судом Рязанской области проведены общественно значимые мероприятия. Проведена большая работа по разъяснению широкой общественности положений, регулирующих процедуры, применяемые в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан. С этой целью организованы интервью председателя третьего судебного состава, рассматривающего споры о несостоятельности (банкротстве), корреспондентам теле- и радио - компаний, а также телефонная линия с читателями печатных изданий. Суд продолжил участие в проекте "Знакомьтесь, судебная система России", в рамках которого проведен Фестиваль игровых процессов в номинации "Арбитражный процесс" и награждены победители.

На заседании также состоялось награждение лучших представителей коллектива. Нескольким новым сотрудникам были вручены служебные удостоверения.