В Рязанской области состоялась конференция, посвящённая 140-летию со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя

Вниманию собравшихся была представлена театрализованная программа «Проводы в рекруты».

Общество

В Сасовском краеведческом музее состоялась научно-практическая конференция «Писатель, вдохновлённый морем: к 140-летию со дня рождения писателя А.С. Новикова-Прибоя».

Алексей Силыч Новиков-Прибой – писатель-маринист, прозаик. Он родился в селе Матвеевское Тамбовской губернии (в настоящее время – Сасовский район Рязанской области) в крестьянской семье. Служил на Балтийском флоте, принимал участие в Цусимском сражении Русско-Японской войны. Произведения А.С. Новикова-Прибоя переведены на иностранные языки, экранизированы. Вершиной творчества писателя считается эпический роман в жанре военно-исторической хроники «Цусима», материалы для которого А.С. Новиков-Прибой собирал в течение почти 30 лет.

В конференции приняли участие преподаватели и учащиеся средних общеобразовательных учреждений города Сасово и Сасовского района, сообщает сайт регионального правительства. Здесь были представлены исследования, посвящённые творчеству А.С. Новикова-Прибоя, материалы об экспозициях литературно-мемориального дома-музея писателя, который находится в Сасовском районе. Вниманию собравшихся была представлена театрализованная программа «Проводы в рекруты» в исполнении творческих коллективов района.