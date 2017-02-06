В Рязанской области состоится первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Участниками движения WorldSkills являются 75 стран. Российская Федерация входит в него с 2012 года.

Общество

В Рязанской области состоялось заседание рабочей группы по вопросам подготовки к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» международного движения WorldSkills, которое провела заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина. Об этом сообщает сайт правительства.

В заседании приняли участие министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, заместитель министра молодёжной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий, министр экономического развития и торговли области Светлана Горячкина, руководитель регионального координационного движения WorldSkills Russia Алексей Зенин.

В ходе заседания обсуждались вопросы подготовки к проведению первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий, привлечение бизнес-партнёров в систему подготовки кадров, развитие профессионального образования. Участниками движения WorldSkills являются 75 стран. Российская Федерация входит в него с 2012 года.

Елена Буняшина отметила, что регион является активным участником движения, показывая высокие результаты на состязаниях всероссийского уровня. По её словам, региональный чемпионат состоится впервые.

– Проводится большая работа для того, чтобы провести его на достойном уровне, – сказала Елена Буняшина. – Для региона важно организовывать на своей территории чемпионат, который послужит серьезным фактором повышения престижа рабочих профессий и привлечения молодёжи в различные секторы экономики.

Старт чемпионату будет дан 7 февраля на 4-х площадках: Многофункциональный комплекс «Рязанский»; Рязанский колледж электроники; Рязанский медицинский колледж, Рязанский многопрофильный колледж. Состязания будут проходить до 10 февраля по 14 компетенциям WorldSkills Russia: лабораторный химический анализ; сварочные технологии; сетевое и системное администрирование; столярное дело; поварское дело; кондитерское дело; парикмахерское искусство; электромонтажные работы; малярные и декоративные работы; медицинский и социальный уход; медицинский лабораторный анализ; технологии моды; дошкольное воспитание; предпринимательство. В рамках программы чемпионата будут организованы мастер-классы, экскурсии, дискуссионные площадки с участием работодателей, органов власти и образовательных организаций, а также ряд других деловых мероприятий.

В чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» примут участие 90 человек – это молодые рабочие, студенты и учащиеся системы профессионального образования. Оценивать их мастерство будет жюри в составе 83 региональных экспертов и трех главных экспертов Союза WorldSkills.