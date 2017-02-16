В Рязанской области состоится цикл обучающих семинаров для работников сельского хозяйства

Семинары будут проводиться с 21 февраля по 15 марта.

Общество

В Рязанской области пройдёт цикл кустовых обучающих семинаров для работников предприятий агропромышленного комплекса региона, информирует региональный Минсельхоз на сайте правительства Рязанской области.

Семинары будут проводиться с 21 февраля по 15 марта. В них примут участие представители министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, «Россельхозцентра по Рязанской области», Рязанского НИИСХ, ОАО «Рязаньагрохим», Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, снабженческих сбытовых компаний, банков. Также к участию приглашены порядка 500 руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств региона.

Семинары состоятся в Рязани, Сасовском, Шиловском, Ухоловском и Пронском районах. Их тематикой станут вопросы подготовки и проведения весенних полевых работ, инженерно-технического обеспечения сельского хозяйства, приобретения минеральных удобрений, государственная поддержка аграриев и условиях кредитования предприятий АПК в 2017 году.