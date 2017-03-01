В Рязанской области снизилась смертность в стационарах и после ДТП

Областная травматологическая служба подвела итоги работы за 2016 год.

Общество

В Рязанской области снизилось число летальных случаев в стационарах и после ДТП. Такие данные областной травматологической службы за 2016 год приводит региональный минздрав.

Число летальных случаев после аварий сократилось на 15%, число смертей в стационарах - на 23%. Вместе с тем, отмечают специалисты ведомства, значительно увеличилось число выполненных операций - на 11%. Более 500 рязанцев получили помощь по системе обязательного медицинского страхования, 900 пациентам оказана артроскопические услуги не влекущие за собой крупного повреждения ткани вокруг сустава. Кроме этого, специалистами травмслужбы выполнено свыше 1,5 тыс. остеосинтезных манипуляций, с применением современных металлоконструкций. За минувший год значительно расширено число медицинских организаций, где проводится эндопротезирование тазобедренного сустава. Операции осуществляют врачи больницы скорой медицинской помощи, а также специалисты ортопедического и травматологического отделений областной клинической больницы.