В Рязанской области снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

В Рязанской области работают региональный сосудистый центр и 6 первичных сосудистых центров.

Общество

За 10 месяцев 2016 года в Рязанской области отмечено снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующую статистику приводит региональный минздрав.

Показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 645,1 на 100 тыс. населения, что ниже индикаторного уровня на 23,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение на 14,9%, что больше, чем в ЦФО и стране в целом.

В Рязанской области работают региональный сосудистый центр и 6 первичных сосудистых центров. Внедрена система ежедневных телеконференций и сеансов видеосвязи региональных центров со всеми медицинскими организациями.

В области увеличилось количество проведённых чрескожных коронарных вмешательств при остром коронарном синдроме до 12,9%, количество тромболитических терапий превышает целевой индикатор, т.е. первичную реперфузионную терапию, направленную на восстановление кровотока в пораженном сосуде получают 52% пациентов при ишемическом инсульте.

Для улучшения доступности высокотехнологичной медицинской помощи на базе Областного клинического кардиологического диспансера регулярно организуются выездные консультации ведущих кардиохирургов из федеральных центров для отбора пациентов на ВМП, за 10 мес. 2016г. проведено 10 консультативных приемов – проконсультировано 437 человек, из которых 150 человек получили ВМП.